Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 13:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fren yerine gaza bastı, vergi dairesine daldı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle vergi dairesine girdi. Kazada bina ve araç hasar gördü.
İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde, ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası önüne otomobilini park edeceği sırada yanlışlıkla fren yerine gaza bastı.
Otomobil, hızla vergi dairesi başkanlığı ofisine girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil de vergi dairesi ofisinden çekiciyle çıkarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Vergi dairesi ofisinde ve otomobilde hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
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