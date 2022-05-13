Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da İSKİ'ye ait su borusu patladı
İstanbul Kartal'da, İSKİ'ye ait içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Cumhuriyet Mahallesi E5 Yanyol'da İSKİ'ye ait içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Borudan tazyikle çıkan su, metrelerce yükseğe çıktı.
Vatandaşların üzerine bölgeye gelen İSKİ ekipleri suyun akışını durdurarak tamir için çalışmalara başladı.
Patlama nedeniyle E5 Yanyol'da trafik yoğunluğu yaşandı.
Etiketler: İstanbul
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