Haber programları ve TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı...

TRT, Trafik Medya Ödülleri töreninden iki ödülle ayrıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Trafik Medya Ödülleri töreni İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Trafik kazalarını ve kazalardaki can kaybını azaltmaya odaklandık"

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Bakan Soylu, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bir insan tatile giderken, evine dönerken alışveriş için veya sırf hava almak için yürürken hayatını kaybetmemelidir. Bu yeni dönemde bir yandan trafik kazalarını azaltmaya diğer yandan da kazalarda can kaybı ve ciddi yaralanmaların önlenmesine odaklanıyoruz."

TRT, 2 ödüle layık görüldü

15 haber programı, 19 televizyon dizisi ve 6 aktüel haber programı arasından, trafik güvenliği olgusuna içeriklerinde en çok vurgu yapan yapımlar belirlendi.

Dizi kategorisinde TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı ödüle layık görüldü.

"Bu sürecin bir parçası olduğumuz için teşekkür ederiz"

Ödülü TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve dizi yapımcısı Onur Güvenatam aldı.

TRT Genel Müdürü Sobacı, "Güvenliğin çok önemli bir boyutuna dikkat çektiğiniz için, üstün başarılar elde ettiğiniz için öncelikle bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu sürecin bir parçası haline getirdiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

TRT Haber öğle ana haber bülteni ödüle layık görüldü

Haber programları kategorisinde ise TRT Haber öğle ana haber bülteni ödüllendirildi.

TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Sabri İşbilen ise törende şu konuşmayı yaptı:

"Önce yaya önce güvenlik diyorum. Biz de TRT Haber olarak bu kutlu mücadeleye bir nebze destek verdiysek ne mutlu bize. Ödül için çok teşekkür ediyorum."

TRT Haber Spikeri Nilgün Balkaç ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Tüm emniyet güçleri için çok teşekkür ederiz. Her noktada gülümseyen, o gülümseymeyle birlikte olduğumuz için ve bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederiz."

Trafik bilinci çabası da plaketle ödüllendirildi

Toplumda trafik bilincini geliştirmek için çaba gösteren bazı isimlere de plaketler verildi.

Yapımcı Birol Güven plaketini, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın elinden aldı.

Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.