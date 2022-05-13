Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere sıkıştı
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ Süleymanpaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere sıkıştı. Sürücü Ramazan B. yaralandı.
Tekirdağ-İstanbul yolunda seyreden Ramazan B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Üniversite Kavşağı refüjündeki bariyerlere çarptı.
Bariyerlere sıkışan otomobilin sürücüsü araçta mahsur kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Ramazan B.'yi sıkıştığı yerden çıkardı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan B.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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