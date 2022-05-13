Urla Deniz Limanı Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçe Mahallesi açıklarında yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelileri uzaktan takip eden ekipler, deniz patlıcanlarının yüklendiği otomobili durdurdu. Yaklaşık 500 kilogram canlı deniz patlıcanı ve dalış malzemeleri ele geçirildi.

Sürücü P.Y. ile otomobildeki E.Y. ve A.E.'ye "dalışa yasak sahada avlanmak", "dalışa yasak sahada su ürünleri avcılığı yapmak", "izin belgesiz deniz patlıcanı nakli yapmak" ve "avlanması yasak deniz patlıcanı avcılığı yapmak" suçlarından toplam 22 bin 287 lira ceza uygulandı.

Deniz patlıcanları denize bırakıldı.