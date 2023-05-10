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Türkiye
AA 10.05.2023 09:49

Sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ş. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde, gece saatlerinde sigara paketine saklanan uyuşturucuyu satarken yakalandığını söyledi.

Benzer suçlardan sabıkası var

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasının olmasını da dikkate alarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.Ş, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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