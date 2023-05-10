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Türkiye
İHA 10.05.2023 09:31

Tarım işçisi ailenin evi yandı, biriktirdikleri 25 bin TL kül oldu

Adana’da tarım işçisi çiftin tarlada olduğu sırada evinde çıkan yangında iki çocuk son anda kurtuldu, eşyalarla birlikte biriktirdikleri 25 bin liraları kül oldu.

Tarım işçisi ailenin evi yandı, biriktirdikleri 25 bin TL kül oldu
[Fotograf: İHA]

Yangın, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir müstakil evde meydana geldi.

Tarım işçiliği yaparak geçimini sağlayan Ahmet Salman, dün eşi ve bir çocuğuyla birlikte sabah saatlerinde iki çocuğunu eve bırakıp tarlaya çalışmaya gitti.

Bir süre sonra çocuklarından biri telefonla babasını arayarak evde yangın çıktığını söyledi.Baba Salman çocuklarına hemen evi terk etmelerini, komşuya yangın çıktığını söylemelerini istedi.

Çocuklar hemen evden çıkıp komşuya sığındı.

Komşular bir taraftan itfaiye ekiplerine haber verip bir taraftan da yangına hortumla su sıkarak müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak Salman ailesinin evde bulunan eşyaları kül oldu.

"Çocuklarım kurtuldu benim için önemli olan"

Salman eve gelip önce çocuklarına sarıldı. Daha sonra evde bulunan tarlada çalışarak biriktirdikleri 25 bin liraya baktı ancak tamamen yandığını gördü.

Eşyalarının ve parasının kül olduğunu ancak çocuklarının kurtulduğunu söyleyen Ahmet Salman, “Cana geleceğine mala gelsin. Çocuklarım kurtuldu benim için önemli olan o. Evin üst katını yaptırmak için biriktirdiğim 25 bin lira da gitti ama önemli değil” dedi. 

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