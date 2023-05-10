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Türkiye
İHA 10.05.2023 09:21

Yolcularla tartıştı, otobüsü park edip işi bıraktı

Antalya'da, yolcularla tartışan özel halk otobüsü şoförü, otobüsten inerek bölgeden ayrıldı. Şoförün işi bıraktığı öğrenildi.

Yolcularla tartıştı, otobüsü park edip işi bıraktı

Antalya’da yolcular ile tartışan bir özel halk otobüs şoförü otobüsü cadde üzerine park ederek gitti. Yaşananlar karşısında yolcular şok yaşarken, şoförün işi bıraktığı öğrenildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. Varsak-Sarısu hattında çalışan özel halk otobüsünün şoförü R.K, yolcular ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför otobüsten inerek uzaklaştı.

Yolcular gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Şoförün ise işi bıraktığı ve bir daha otobüse dönmediği öğrenildi.

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