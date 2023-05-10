Yolcularla tartıştı, otobüsü park edip işi bıraktı

Antalya’da yolcular ile tartışan bir özel halk otobüs şoförü otobüsü cadde üzerine park ederek gitti. Yaşananlar karşısında yolcular şok yaşarken, şoförün işi bıraktığı öğrenildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. Varsak-Sarısu hattında çalışan özel halk otobüsünün şoförü R.K, yolcular ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför otobüsten inerek uzaklaştı.

Yolcular gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Şoförün ise işi bıraktığı ve bir daha otobüse dönmediği öğrenildi.