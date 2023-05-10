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Türkiye
AA 10.05.2023 06:20

Trabzon'da mitingler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti'nin bugün kentte düzenleyeceği mitingler nedeniyle bazı caddelerin trafiğe kapatılacağını belirtti.

Trabzon'da mitingler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gülbahar Hatun Mahallesi Atapark Alanı'nda yapılacak MHP mitingiyle ilgili trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri kapsamında, 08.30-16.30 saatleri arasında, Trabzonspor Bulvarı'nda İnönü Caddesi Kavşağı Hatuncuk Cami önünden yeni valilik binası arası ve bağlantı yolları ile Mumcular Sokak Varlıbaş Alışveriş Merkezi yanı güzergahının trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Kent Meydanı'nda yapılacak İyi Parti mitingiyle ilgili ise 14.00-18.30 saatleri arasında Şehit İbrahim Karaoğlan Caddesi (Liman Kavşağı'ndan Taşbaşı Meydan arası) ve bağlantı yolları, Baro Kavşağı meydan girişi ile İmperial Hastanesi'nden Gazipaşa Caddesi'ne bağlantı yolu ve meydan bölgesi bağlantı yollarının araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.

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