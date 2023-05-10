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Türkiye
AA 10.05.2023 04:49

4 araçtan zincirleme kaza: 2 ölü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

4 araçtan zincirleme kaza: 2 ölü
[Fotograf: İHA]

A.M. idaresindeki otomobil, Kuyucak-Denizli kara yolunda V.S. yönetimindeki tırla çarpıştı. Çarpmanın ardından tır devrildi.

Kaza sonrası tankerin sürücüsü, yardım etmek için durdu. Bu sırada Adil Boyacıoğlu'nun kullandığı kamyonet tankere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 araçtan zincirleme kaza: 2 ölü

Kazada Boyacıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, eşi Arife Boyacıoğlu ise ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Arife Boyacıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.

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Aydın Trafik Kazası
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