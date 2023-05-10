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Türkiye
AA 10.05.2023 09:26

İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul’un 11 ilçesinde PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]

Çalışmalarda, geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler elde edilen, haklarında ifade, beyan ve örgüt adına faaliyet gösterdiği dönemde çekildiği değerlendirilen fotoğrafları bulunan, örgüt mensuplarından elde edilen dijital materyallerde sicil bilgileri tespit edilen ve örgüt adına kırsal alana eleman aktarımı, milis, iş birlikçi faaliyetlerinde bulunan şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 11 ilçede belirledikleri 19 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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