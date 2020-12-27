Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokak kısıtlamasını ihlal edip kavga edenlere para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kavga eden 3 kişiye para cezası verildi.
Polis ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde kavga olduğu ihbarı aldı.
Belirlenen adrese giden ekipler, kavga eden tarafları ayırarak izin belgelerini sorguladı.
Ekipler, izin belgeleri olmayan 3 kişiye 900'er liradan toplam 2 bin 700 lira cezai işlem uyguladı. 3 kişi işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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