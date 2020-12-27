Polis ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde kavga olduğu ihbarı aldı.

Belirlenen adrese giden ekipler, kavga eden tarafları ayırarak izin belgelerini sorguladı.

Ekipler, izin belgeleri olmayan 3 kişiye 900'er liradan toplam 2 bin 700 lira cezai işlem uyguladı. 3 kişi işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.