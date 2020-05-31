İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ekipler, kentlerde çeşitli noktalarda kurdukları noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından itibaren 24 saatlik dilimde 398 kişiye işlem yapıldı, 902 bin 154 lira ceza uygulandı.

Öte yandan bu kişilerden 1'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürdü.

Çalışmalarda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından itibaren 24 saatlik dilimde 154 kişiye işlem yapıldı, 277 bin 830 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 2'si hakkında ise adli işlem başlatıldı.