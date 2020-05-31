Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Suruç, Haliliye, Karaköprü, Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Suruç'un kırsal Ağırtaş Mahallesi ile Viranşehir'de 2, Eyyübiye 2, Karaköprü'de 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Sitesinde bir tekstil firması ile Siverek 2, Eyyübiye 2, Haliliye 2, Karaköprü 1 ve Eyyübiye 1 binada uygulanan karantina sona erdirildi.

Hakkari'de 3 sokak karantinaya alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalledeki 3 sokak karantinaya alındı.

İlçe Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güngör Mahallesi'nde COVID-19 vakalarındaki artış ve hastalığın bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle 905, 907 ve 909'uncu sokağın İlçe Sağlık Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Söz konusu sokaklardaki vatandaşların kendi sağlıkları için evlerinden çıkmamaları ve alınan tedbirlere uymalarının zorunlu olduğu aktarılan paylaşımda, yasağı ihlal edenlere idari ve adli cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Karşı köyünde 2 kişi koronavirüs şüphesi nedeniyle tedavi altına alındı.

Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köy, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.