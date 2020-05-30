İstanbul'un yeşil örtüsü görenleri etkiliyor. 16 milyonluk mega kentin önemli bir kısmını ormanlar kaplıyor. Aslında düşünüldüğü gibi büyük bölümü betonlaşmış değil. Yüzde 45’e yakını ormanlık alandan oluşuyor. Yüzde 18’den fazlası ise, yani 100 bin hektarlık alan, fiili olarak tarım yapmaya elverişli durumda.

İstanbul'da bitkisel ve hayvansal üretim ileri seviyede. Şehirde sisteme kayıtlı 3 bin 500 çiftçi bulunuyor. 100 bin hektarlık tarım alanında yağlı tohum bitkileri, kanola, kesme çiçekler ve mantar üretimi yapılıyor.

Hayvancılıkta da önemli bir yere sahip olan şehir, manda varlığı bakımından Türkiye 2'ncisi, işletme büyüklüğü açısından ise Türkiye birincisi.

Üreticiye 66 milyon lira destek

İstanbul'da kayıtlı 150 bin küçükbaş, 100 bin civarında da büyükbaş havyan bulunuyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de kentte tarım ve hayvancılığı destekliyor. Bu kapsamda yılda 50 milyon lira tarımsal, 16 milyon lira hayvansal olmak üzere toplamda 66 milyon lira ile üreticiye destek veriliyor.

Verilen destekler ile İstanbul'da, tarım ve hayvancılık faaliyetleri her geçen gün artıyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Yüksel Şimşek