Tükiye'de karantinaya alınan ilk ilçe olan Borçka’da Bursa’dan cenaze için gelenlerin getirdiği virüsle birlikte bir ay sonra yeniden pozitif vakalara maruz kaldı.

Türkiye’de ilk karantinanın uygulandığı ilçe olan Borçka’da uzun sürenin ardından pozitif vakalar yeniden görülmeye başladı. Önceki hafta içerisinde Bursa’dan Borçka’ya cenaze getiren 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Yakın temasta bulunan 2 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sağlık ekipleri 60 kişiyi daha karantinaya aldı.

[Fotoğraf: İHA]

"60 üzerinde vatandaşımızda karantinada"

Borçka Belediye Başkanı Orhan Ercan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Yaklaşık 1 aydır vaka görülmemişti. Bir karantina süreci yaşamıştık. Pozitif vakalar geri döndü. Havaların ısınmasıyla dışarıdan göçte almaya başladık. İl dışından cenazeler geliyor. Bununla birlikte gelen virüs vakaları da oluşabiliyor. Şu ana kadar 5 vakamız var, 60 üzerinde vatandaşımızda karantinada” dedi.

"Yapmamız gerek bir şey var, yapılacaklar çok basit" diyen Ercan "Bir maskemizi takacağız, iki sosyal mesafe dikkat edeceğiz. Üç, hijyen ve kurallarına temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Bu konulara dikkat ettikten sonra bu vakayı da atlatacağız” dedi.

İl dışından gelen vatandaşlara çağrıda bulunan Orhan, “Tabi ki burası sizin de memleketiniz, buyurun gelin. Fakat geldikten sonra 14 günlük izolasyon kuralına mutlaka uyalım” açıklamasında bulundu.