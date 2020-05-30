Diyarbakır'da bir polis silahlı saldırı sonucu şehit oldu
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir polis memuru silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Özel harekat ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.
İl Emniyet müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta polis ekipleri durumundan şüphelenilen üç kişiye kimlik kontrolü yapmak için yaklaştı. Bu sırada şüphelilerden biri tabancayla ateş açtı. Polis memuru Atakan Arslan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat ekipleri saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.
Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir polis memuru silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Özel Harekat ekipleri geniş kapsamlı operasyon başlattı. Detayları @trthaber muhabiri Merve Şahin aktardı.https://t.co/yIzHkKVoj7 pic.twitter.com/WPTlYyE4yi— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 30, 2020
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