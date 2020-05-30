İl Emniyet müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta polis ekipleri durumundan şüphelenilen üç kişiye kimlik kontrolü yapmak için yaklaştı. Bu sırada şüphelilerden biri tabancayla ateş açtı. Polis memuru Atakan Arslan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

[Diyarbakır'da bir polisi şehit eden saldırgan (beyaz tişörtlü) güvenlik kameralarına yansıdı | Fotoğraf: İHA]

Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat ekipleri saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.

[Diyarbakır'da bir polisi şehit eden saldırgan (beyaz tişörtlü) güvenlik kameralarına yansıdı | Fotoğraf: DHA]

Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.