Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması sürüyor.

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Siyahser Mahallesi ile 939. Sokak'taki 2 binanın karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararın, binalardaki sakinlerin bazılarında Covid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle alındığı ifade edildi.