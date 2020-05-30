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Karaman'da iki bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iki binada oturanlar karantinaya alındı.
Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması sürüyor.
Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Siyahser Mahallesi ile 939. Sokak'taki 2 binanın karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, kararın, binalardaki sakinlerin bazılarında Covid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle alındığı ifade edildi.
Etiketler: karantina karaman koronavirüs karaman haberler covid-19Son Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:33
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