İzmir'de 2020 model sıfır otomobil satın alan Duygu Çamtaş, ekspertiz raporunda, motor kaputundaki cıvatalarda sökme- takma işlemi olduğunu ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Buca'da yaşayan Çamtaş, eski otomobilini satıp, bir firmadan 2020 model sıfır araç satın aldı. Annesinin fiziksel engeli nedeniyle aracı indirimli satın alan Çamtaş, her ihtimale karşı ekspertize gitti.

[Fotoğraf: DHA]

Sıfır araç için hazırlanan raporda, motor kaputu cıvatalarında sökme- takma işlemi olduğu yer aldı. Aracı incelediğinde de cıvataların sprey boyayla boyandığını fark etti.

[Fotoğraf: DHA]

Aracı satın aldığı firmaya durumu bildiren Çamtaş, net bir yanıt alamayınca, savcılığa suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.