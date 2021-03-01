Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 04:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye genelinde 26 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 ile mücadelede yeni tedbirleri açıklamıştı.
Hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurulmuştu.
Bu kapsamda 26 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık'ta ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.
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