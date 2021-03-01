Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 03:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denize atlayan kadın Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de alkol aldıktan sonra elbiseleriyle denize atlayan yabancı uyruklu kadın, Sahil Güvenlik ekiplerine ait botla sudan çıkarıldı.
Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nün kenarında alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, kendisini köprünün ayaklarındaki suya attı.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, denizden çıkmayan ve karanlıkta kaybolan kadını 1,5 saat aradıktan sonra botla bularak karaya çıkarttı.
Ambulansa bindirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere de saldıran kadın, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sahil Güvenlik
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