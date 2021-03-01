Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 02:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.
Esenyurt'ta Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan R. G. ve B. K, hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Açılan ateş sonucu caddede bulunan 3 araca da kurşun isabet ettiği tespit edildi.
Şüpheliler olayda kullandıkları aracı TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde bırakarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan 4 şüpheliden 3'ünü gözaltına alındı.
Sıradaki Haber
Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz