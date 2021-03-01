İl il normalleşme adımları, koronavirüsle mücadelede yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşmenin ayrıntıları belli olacak. Kısıtlamaların kaldırılması, her il özelinde değerlendirilecek.

Risk durumuna göre karar verilecek. Tabloda, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller de kırmızı ile gösterilecek.

Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu'nda tavsiye kararları alındı. O tavsiye kararları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günkü Kabine Toplantısı'nı işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız. Bunların kararlarını pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda alacak sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim" dedi.

Yüz yüze eğitimde detaylar

Yüz yüze eğitime geçiş için de gözler Beştepe'de olacak. Risk haritasına göre il il karar alınacak.

İllerin salgın koşullarına göre hem yüz yüze eğitim hem de sınavlara 2 Mart'ta başlanacak.

Aşılama süreci de görüşülecek

Kabine Toplantısı'nda Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek.

Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

65 yaş kısıtlaması bitiyor mu?

65 yaş üstü de merakla, sokak kısıtlaması esnetilecek mi diye bekliyor.

Bakan koca, aşının ilk doz vurulduktan 42 gün sonra etkili olduğunu hatırlattı. "Aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde duruma göre esnetme yapılabilir" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlamasının da detayları bugünkü Kabine Toplantısı'nda belli olacak. İllere göre gevşeme olması bekleniyor.

Her il yönetimi vaka sayısına göre karar alacak. Yerel yönetimler bu konuda belirleyici olacak.