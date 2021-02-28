Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Teknoloji alanında dünyadaki söz sahibi 5 teknoloji şirketi.

Türkiye, bu dev şirketlerin muadillerini geliştirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'nin teknoloji alanındaki yeni hedefini TRT Akademi dergisine verdiği röportajda açıkladı.

Kısaca GAFAM olarak tanımladığı teknoloji devlerine karşı, yerli ve milli çalışmaların başlatılması gerektiğini vurguladı.

[Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç]

"Dünya GAFAM’dan büyüktür"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Bu sistemi değiştirmenin yöntemi yerli ve milli olmak. Bu GAFAM’ın muadillerini yapmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman diyor ya, “Dünya beşten büyüktür.” diye, ben de dijital anlamda onun bir benzerini söylüyorum: Dünya GAFAM’dan büyüktür" açıklamasını yaptı.

"5 firma sizinle alakalı birçok devletin bildiği bilgiden daha fazlasını biliyor"

Ali Taha Koç, teknoloji şirketlerinin sahip olduğu kişisel verinin küresel ölçekte taşıdığı riski anlattı.

"Bu şirketler bu kadar büyük bir veriye sahip durumdayken sizin özgürlük ve demokrasiden bahsetmeniz biraz zor. Çünkü bu beş firma sizinle alakalı birçok devletin bildiği bilgiden daha fazlasını biliyor. Eğer bu firmalar ellerindeki bütün verileri birbirleriyle paylaşsalar halimiz harap olur. Bu anlamda bakıldığında veri güvenliği bizim sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve önceliklidir."

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, dünyada bunu başarabilen ülkelerin olduğunu da söyledi.

Belirli bir ekonomik ve teknolojik altyapının gerekliliğine dikkat çekti.