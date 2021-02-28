Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya paylaşımında, Genel-İş ile sürdürdükleri görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

Genel-İş'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4 bin 700 lira oldu" denildi.

İşçiler, 23 Şubat'ta başlattıkları grevi sona erdirdi.

Maltepe'de belediye işçilerinin grevi sebebiyle toplanmayan çöp yığınlarına ilçe sakinleri tepki göstermişti.