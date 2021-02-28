Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 23:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Maltepe Belediyesi'nde işçiler grevi sona erdirdi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da Maltepe Belediyesi, Genel-İş ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığını duyurdu. İşçiler de, 23 Şubat'ta başlattıkları grevi sona erdirdi.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya paylaşımında, Genel-İş ile sürdürdükleri görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.
Genel-İş'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4 bin 700 lira oldu" denildi.
İşçiler, 23 Şubat'ta başlattıkları grevi sona erdirdi.
Maltepe'de belediye işçilerinin grevi sebebiyle toplanmayan çöp yığınlarına ilçe sakinleri tepki göstermişti.
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanlığı: Myanmar'da orantısız güç kullanımını kınıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz