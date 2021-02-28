İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Şubat sürecine ilişkin konuştu.

Akşener, 28 Şubat'ta oluşan gücün, bir grup insanı, siyasetçiyi ve o siyasetçiye oy verenleri tehdit ilan ettiğini, oluşturulan psikolojik baskılarla 54. hükümetin yıkıldığını söyledi.

Akşener, "DYP ve Çiller, Refah Partisi ve rahmetli Erbakan kaybetmiş oldu" dedi.

Meral Akşener, "İstanbul sermayesi ve güvenlik bürokrasisi artı meslek odalarının o zamanlar 5'li çete falan denirdi onlar kazandı" açıklamasını yaptı.