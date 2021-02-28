Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 20:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den 28 Şubat açıklaması
[Fotoğraf: Arşiv]
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 28 Şubat Post-Modern darbesi ile ilgili konuştu. Akşener, "Dini hassasiyeti yüksek insanları geleceğin tehdit unsuru olabileceğine kanaat ettiler, psikolojik baskılarla bir hükümet yıkıldı" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Şubat sürecine ilişkin konuştu.
Akşener, 28 Şubat'ta oluşan gücün, bir grup insanı, siyasetçiyi ve o siyasetçiye oy verenleri tehdit ilan ettiğini, oluşturulan psikolojik baskılarla 54. hükümetin yıkıldığını söyledi.
Akşener, "DYP ve Çiller, Refah Partisi ve rahmetli Erbakan kaybetmiş oldu" dedi.
Meral Akşener, "İstanbul sermayesi ve güvenlik bürokrasisi artı meslek odalarının o zamanlar 5'li çete falan denirdi onlar kazandı" açıklamasını yaptı.
Etiketler: 28 Şubat Darbe Meral Akşener
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