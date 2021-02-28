Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yaralı çocuğun Kara Kuvvetlerine ait helikoptere taşınmasına ilişkin görüntüler yer aldı.

Paylaşımda, "Hakkari/Şemdinli'de araç çarpması sonucu ağır yaralanan bir çocuk, ailesi tarafından Yeşilova Tabur Merkezimize getirildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğumuz, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğumuza acil şifalar diliyoruz" denildi.