Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağır yaralı çocuk Kara Kuvvetleri'nin helikopteriyle hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: MSB]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde araç çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. O anlar kameralara yansıdı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yaralı çocuğun Kara Kuvvetlerine ait helikoptere taşınmasına ilişkin görüntüler yer aldı.
Paylaşımda, "Hakkari/Şemdinli'de araç çarpması sonucu ağır yaralanan bir çocuk, ailesi tarafından Yeşilova Tabur Merkezimize getirildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğumuz, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğumuza acil şifalar diliyoruz" denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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