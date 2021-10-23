Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Kıyı Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor

Öte yandan, yarın sabah saatlerden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Kar kapıda

Yarın Marmara'da, yarın, pazartesi ve salı günleri ise genellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların Karadeniz kıyı kesimindeki kuvvetli yağmur ve sağanak, Pazartesi ve Salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.