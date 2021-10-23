Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 07:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Bursa Şehir Hastanesi kavşağı civarında, sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada araçtan yola fırlayan C.Ö. hayatını kaybetti, M.K. ve B.A. ise yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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