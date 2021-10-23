Film setlerindeki kazalar: 1915'e kadar gidiyor

Film setlerindeki kazalar: 1915'e kadar gidiyor

Cumbre Vieja'nın lavları 33 günde 2 bin 185 binayı kül etti

Cumbre Vieja'nın lavları 33 günde 2 bin 185 binayı kül etti

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Kazada araçtan yola fırlayan C.Ö. hayatını kaybetti, M.K. ve B.A. ise yaralandı.

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Bursa Şehir Hastanesi kavşağı civarında, sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

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