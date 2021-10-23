Kaza, Aratol Bahçeli Mahallesi Camili Caddesi Yeşilova Beldesi Yolunda meydana geldi. Ters yoldan Yeşilova Beldesi istikametine seyreden Farik B. idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet S. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 1 sürücüsü yaralanırken, kaza sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Alkollü çıktı, ‘Çok mu içmişim?’ diye sordu

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde bulunan ve ayakta durmakta güçlük çeken hafif ticari aracın sürücüsüne alkol testi yaptı. Polis aracının başında yapılan alkol testinde polis memuru, ehliyetsiz sürücüye 2.44 promil alkollü çıktığını söyledi. Bunun üzerine sürücü, “Çok mu içmişim?” diye polis memuruna sordu.

Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 698 lira, ehliyeti olmadığı için 2698 lira ve araç kullandırmaktan araç sahibine 2 bin 698 lira olmak üzere toplam 8 bin 94 lira ceza kesti.

Ehliyetine 5 yıl süreyle yeniden el konulan alkollü sürücünün aracı da polis ekiplerince bağlanarak otoparka çektirildi.

