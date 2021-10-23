Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Proaktif Polislik uygulamalarından bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, lise öğrencilerine yönelik sosyal proje ve faaliyetler hazırlandı.

Projesi çerçevesinde, kent genelinde ve ilçelerdeki liselerde okuyan öğrencilerin, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı alanları ve cepheleri görmeleri için 3 günlük gezi programı düzenlendi.

Konak Meydanı'nda bir araya gelen öğrencileri, polisler ve aileleri uğurladı. Hareket öncesi öğrenciler meydanda Türk bayrağı açtı.

Elif Rojin Arslan, geziye katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Polislere teşekkür eden Arslan, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı illeri ziyaret edeceğiz. Ülkemizi ve tarihimizi tanımamız açısından bize fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu tarz etkinlikler bizim geçmişimizi, tarihimizi ve ülkemizi daha iyi öğrenmemizi sağlıyor" dedi.

Rüyanur Tınaztepe ise "Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizin bizim için yaptıklarını yerinde göreceğiz. Tarihimizi kağıt üzerinde okumaktan ziyade canlı olarak yerinde görmenin bizim için daha faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Geziye katılan Arslan'ın ablası Dilek Nur Arslan ise kardeşinin çok heyecanlı olduğunu anlattı.

Projenin önemine değinen Arslan, "Bu etkinlik gençlerimizin tarihlerini öğrenmek ve geleceklerine ışık tutmak anlamında çok faydalı bir proje. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı iller ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e gezileri olacak. Projeyi hayata geçiren emniyet yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.