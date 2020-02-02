Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Geceleri sıcaklığın eksi 32 dereceyi bulduğu ilçede, zor günler yaşayan köylere yardım eli uzatıldı.

Yüksekova İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçede yaşayan 12 bin aileye 15 bin ton kömür dağıtıldı.

Geçit vermeyen dağlara rağmen, ulaşılamayan köylere ulaşılarak şu ana kadar yüzlerce tır yardım da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bu desteği olumlu karşılayan köylüler, "Allah devletimize zeval vermesin" diyerek teşekkür etti.

Haber: Senar Yıldız