TRT Haber, dünyanın dört bir yanından bağlantılar, özel ve dosya haberler, uzman konuklar ve güçlü muhabir ağıyla gündeme damgasını vuran haberleri ile beğeni topluyor. Doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla izleyicilerine kaliteli ve hızlı haber sunmaya devam ediyor.

Birçok özel haberle gündem yaratan ve 2019'u zirvede kapatan TRT Haber, 2020 yılına da hızlı bir giriş yaptı.

İzleyicinin, 2020'nin ocak ayında tercihi yine TRT Haber oldu. TRT Haber, tüm kişiler ve 20 artı ABC gruplarında yine ilk sırada yer aldı.