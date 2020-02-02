Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Jandarma, tüm personeliyle kar kış demeden, depremzedelerin mağdur olmaması için canla başla gece gündüz çalışıyor.

Deprem sonrasında jandarma komandolar, eksi 10 derecenin altında, depremzedelerin soğukta kalmamaları için 5 dakikanın altında çadır kurarak zamana meydan okuyor.

Jandarma, çadır kurma yanı sıra malzeme dağıtımı ve vatandaşın deprem şokunu atlatması için psikolojik destek sağlamasıyla da tüm Türkiye’nin takdirini kazanmaya devam ediyor.