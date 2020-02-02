Jandarma komandolar eksi 10 derecede zamana meydan okuyor
Haber Giriş:
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, eksi 10 derecede, depremzedelerin soğukta kalmaması için 5 dakikanın altında bir sürede çadır kurarak zamana meydan okuyor.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşları yalnız bırakmıyor.
Jandarma, tüm personeliyle kar kış demeden, depremzedelerin mağdur olmaması için canla başla gece gündüz çalışıyor.
Deprem sonrasında jandarma komandolar, eksi 10 derecenin altında, depremzedelerin soğukta kalmamaları için 5 dakikanın altında çadır kurarak zamana meydan okuyor.
Jandarma, çadır kurma yanı sıra malzeme dağıtımı ve vatandaşın deprem şokunu atlatması için psikolojik destek sağlamasıyla da tüm Türkiye’nin takdirini kazanmaya devam ediyor.
Etiketler: sivrice deprem Elazığ depremiSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 10:42
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