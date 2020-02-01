İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda son 17 yılda deprem vergileri ve yapılan harcamalarla ilgili detayları açıkladı.

İletişim Başkanlığının paylaşımında, "Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz." ifadelerine yer verildi.

Videolu paylaşımda, 17 yılda deprem vergilerinden toplam 147,2 milyar lira toplandığı, deprem bölgelerinde bunun 8,3 katı yani 1,21 trilyon lira harcandığı vurgulandı.

Bugüne kadar yaşanan 6 büyük depremde devletin yaraları sarmak için yaptığı harcamalar ise şöyle sıralandı;

1999 Marmara depremi; 201,9 milyar lira

1999 Düzce depremi; 3,75 milyar lira

2003 Bingöl depremi; 4,21 milyar lira

2010 Elazığ depremi; 3,92 milyar lira

2011 Kütahya depremi; 5,07 milyar lira

2011 Van depremi; 13,8 milyar lira

2020 Elazığ depremi acil yardım ödeneği; 14 milyon lira

Ayrıca 2003-2019 yılları arasında depreme yönelik eğitim yatırımları için 202,8 milyar lira, sağlık yatırımları için 105,5 milyar lira, kentsel dönüşüm için 112, 4 milyar lira, ulaştırma için 488,4 milyar lira, acil yardım yatırımları için 11,5 milyar lira harcandığı kaydedildi.