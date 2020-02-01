Kartal'da yıkılan binaların sakinleri yeni evlerine kavuştu
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı Yeşilyurt apartmanının çevresinde yer alan ve riskli bulunarak yıkılan 7 binanın yerine yenileri inşa edildi. Ev sahipleri tamamlanan dairelerinin anahtarlarını teslim aldı.
Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak üzerinde bulunan 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı geçtiğimiz yıl Şubat ayında çökmüş, içinde bulunan 21 kişi hayatını kaybetmişti.
Olayın yaşandığı çevrede risk taşıyan binaların ise tahliye ve yıkımına karar verilmişti. Yıkılan 7 binanın yerine TOKİ tarafından hazırlanan imar planı kapsamında yeni yapılar inşa edildi. Yapımı tamamlanan toplam 105 daire, sahiplerine teslim edildi.
"Bir senede dairelerimizi teslim ettiler"
Dairesinin anahtarını teslim alan bir apartman sakini, "Burada 5 çocuğum, eşim ve ben 7 kişi yaşayacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hemen hemen bir sene oldu bu olay üstünden geçeli. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Allah razı olsun. Geldi, burada dairelerimizi bir senede teslim edeceğini söylemişti. Ve bir senede dairelerimizi teslim ettiler" dedi.