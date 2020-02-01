Aracını park etmek isterken ağaçla duvar arasına sıkıştı
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Eyüpsultan’da bir kadın sürücü, park etmek istediği otomobili ile birlikte duvardan ağaç üzerine düştü. Otomobil içerisinde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Celeboğlu Sokak üzerinde Serap Gün'ün kullandığı otomobil, evin önüne park etmek istediği sırada 5 metrelik bir yükseklikten aşağıya doğru düştü
Serap Gün, otomobili evinin önüne park etmek için yol kenarına yanaştırmaya çalıştı. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bir anda kaldırımdan aşağıya düşerek ağaçla duvarın arasında askıda kaldı.
Araç içerisinde bulunan Serap Gün ve kardeşi Seçil Yavuz çevredeki vatandaşlar tarafından araç içinden çıkartıldı.
Otomobil içerisinden çıkan kardeşler kazayı yara almadan atlattı.
Etiketler: ilginç kaza eyüpsultanSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 10:17
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