Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli, sınır dışı edildi.
[Fotoğraf: AA]
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 Suriye uyruklunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen şüpheliler, sınır dışı edildi.
Etiketler: Terörle Mücadele sınır dışı göç idaresi DEAŞSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 10:54
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