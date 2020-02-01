Bitlis'te dün akşam saat 10.00 civarında başlayan hasta kurtarma operasyonu yaklaşık 2 metre karla mücadele ile bugün sabah saatlerinde son buldu.

İl Özel İdaresi personeli yürüyerek iş makinasına yol gösterdi

Güroymak ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki Çıtak Köyünde yaşayan Aysel Ertuğrul, şeker hastalığı sebebiyle fenalaşınca, durum akrabaları tarafından 112’ye bildirildi.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu köy yolunda tipi ve fırtınanın da etkili olması nedeniyle iş makinesi operatörü zaman zaman yolu karıştırınca, il özel idaresinde görevli personel yürüyerek yolu bulmaya çalıştı.

İl özel idaresi personeli Zakir Tarhan, “Kar ve fırtınaya rağmen Güroymak ilçesine bağlı Çıtak köyüne doğru gidiyoruz. 112 gelen ihbara göre acil bir hasta var. Kar ve tipi yüzünden yolumuzu kaybettik. Kepçe yolu iyi bulamıyor. Ben önden gidip keşif yapıyorum kepçe arkadan geliyor” dedi.

Ekipler yoğun çabalar sonucunda köye ulaştı

Bunun üzerine İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolu açmak için yoğun çaba sarf ederek köye ulaştı. Ancak ambulans köye kadar gelemeyince iş makinesi tarafından hastanın da içinde bulunduğu köy minibüsü ambulansa kadar iş makinesi tarafından çekildi.

Yolda bekleyen ambulansa nakledilen hasta, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından, Güroymak Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Aysel Ertuğrul'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

