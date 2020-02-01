Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, Topkapı Sarayı'nda bulunan 200 binin üzerinde evrak ve on binlerce defter Kağıthane'deki Başbakanlık Osmanlı Arşivi Külliyesi'ne taşındı.

Osmanlı hafızası olan bu arşive 1600'den fazla defter kazandırıldı.

Envantere eklenen defterler arasında "Genç Osman" olarak da bilinen Sultan 2. Osman dönemine ait Divan-ı Humayun kararları dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, "Defter ve belgelerin bir kısmı araştırmaya açıldı, bir kısmının, restorasyon sürecinde olması sebebiyle araştırmaya açılması biraz daha zaman alacak." diye konuştu.