İkinci yarıyıl başlıyor
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmenin yarıyıl tatili bitiyor. İkinci dönem için ilk ders zili pazartesi günü çalacak.
[Fotoğraf: AA]
2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlıyor.
İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma günü tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
LGS 7 Haziran'da
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran'da yapılacak.
İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.
Etiketler: yükseköğretim sınavı YGS lgs ne zamanSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 09:13
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