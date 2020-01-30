Okullar ne zaman açılıyor 2020? Yarıyıl tatili (Sömestr tatili) ne zaman bitiyor? İkinci dönemin başlama tarihi...
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Kasım ayında uygulanan İlk ara tatilin ardından öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılıyor?
Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre ikinci dönem 3 Şubat’ta başlıyor.
Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
Birinci dönem ara tatilini 15-22 Kasım arasında yapan öğrenciler birinci dönemin bitmesi sonrası 2 haftalık bir yarıyıl tatili yapıyorlar. 17 Ocak Cuma günü tatile giren okullar 3 Şubat Pazartesi günü eğitme başlayacak.
İkinci ara tatil Nisan’da
İkinci dönem ara tatili ise 3 Nisan Cuma günü başlayacak. 9 günlük bir tatilin ardından öğrenciler 13 Nisan günü tekrar okula gidecek.
3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem 19 Haziran günü sona erecek. 19 Haziran’da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tamamlanmış olacak.
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