Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 1 Şubat 2018'de açıklanan ve 2. yılı tamamlanacak olan Okuryazarlık Seferberliği ile Türkiye'de okuryazarlık oranlarının artırılması konusunda önemli başarılar kaydedildi.

Halk eğitim merkezlerinde rutin olarak yürütülen yetişkin okuma yazma çalışmaları, 5 Şubat 2018'de yayınlanan Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi ile hız kazandı.

Kurslar, halk eğitim merkezlerinde, okullarda, mahalle ve köy muhtarlıklarında, ceza ve infaz kurumlarında ve hasta vatandaşlar için zaman zaman evlerde ve hastanelerde açıldı.

1 milyon 13 bin 634 kişi eğitim aldı

Bu kapsamda Okuryazarlık Seferberliği kapsamında 2018 ve 2019 yılları arasında hiç okuma yazma bilmeyenler için yoğunlaştırılmış temel düzey okuma yazma ve 2. kademe okuma yazma kursu ve seviye tespit sınavları açıldı, bu kurslarda toplam 1 milyon 13 bin 634 kişi eğitim aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda devam eden seferberlik kapsamında, okuma yazmayı hiç bilmeyen 822 bin 795 vatandaşın ilk kez eli kalem tuttu.

Seferberlikte okuma yazma kurslarına en çok katılımı, 834 bin 789 kişi ile kadınlar gösterdi.

Mobil uygulamalarla kursiyerlere destek

Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarına destek olmak amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından OKU-YAZ adlı mobil uygulama hizmete sunuldu. Ders videoları, EBA'da yayımlanmaya başladı.

Seferberlik kapsamında eğitim materyallerinin basımı ve dağıtımı yapıldı.

Bir süredir Türkiye'de bulunan ve Türkçe'yi belli bir düzeyde öğrenen geçici koruma altındaki Suriyeli ve yabancı uyruklu bireylerin de okuryazarlık seferberliği çerçevesindeki kurslardan yararlanmalarına imkan sağlandı.

Seferberlik, okuma yazma öğrenmek isteyen tüm vatandaşlara ulaşıncaya kadar devam edecek.