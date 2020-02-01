Kilis'te sobadan sızan gazdan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi, tedavi altına alındı.
[Fotoğraf: Arşiv]
Kilis'te iki gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kent genelinde 15 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 15 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi devam eden kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Fırtına karbonmonoksit gazı KilisSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 09:57
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