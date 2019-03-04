Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken apartmanın yakınındaki binalardan 11'i riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Boşaltılan binaların yıkımı, Nuri Bey Apartmanı'nın da yıkılmasıyla tamamlandı

Zemin etüt çalışmalarının da devam ettiği alandaki temel kazı işlemine, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından başlanacağı öğrenildi.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüş, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştı. Çökmenin ardından çevredeki 7 bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Kaynak: AA