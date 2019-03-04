Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta Şanlıurfa'ya planladığı ziyarette Göbeklitepe'de bir programa katılması bekleniyor.

Kentteki turizm ve konaklama sektörünün temsilcileri, Erdoğan'ın söz konusu programı dolayısıyla sevinç yaşıyor.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman Şanlıurfa'ya ayrı bir önem verdiğini söyledi.

Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, turizm sektörü olarak şehirde bulunan ören yeri dolayısıyla çok bereketli bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın özellikle ilkbahar aylarında en fazla turisti ağırladığına dikkati çeken Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da baharın hemen başında şehrin turizm lokomotifi olan Göbeklitepe'de program yapmasının şehrin turizmine ciddi manada bir destek sağlayacağını kaydetti.

"Göbeklitepe arka fonu önemli"

Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a turizm sektörüne yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Turizm hareketliliğinin yoğun şekilde yaşanacağı öngörülen Şanlıurfa'ya sezonun hemen öncesi Cumhurbaşkanımızın gelmesi büyük önem taşıyor. Göbeklitepe'de program yapacak olması, Şanlıurfa turizmi açısından çok çok önemli. Göbeklitepe artık dünyada tanıtılmaya başlandı, Cumhurbaşkanımızın da bizzat yapılan çalışmaları yerinde görmek ve tanıtıma katkıda bulunmak için burada bir program yapacak. Turizmciler ve bölge insanı için son derece olumlu bir yaklaşımdır. Her zaman liderlerin açıklama yaptığı mekanlar önem taşır. Erdoğan'ın arka fonunda dünya kültürel mirasının bulunması daha fazla dikkati çekecektir. Özellikle Cumhurbaşkanımızın Göbeklitepe arka fonunda buradan vereceği mesajlar mutlaka kitlesel bir hareketlilik getirecektir. Bu da turizm sektörü açısından önemli bir gelir olarak tekrar şehre yansıyacaktır."

"Katkı olarak dönecektir"

Şanlıurfa'da 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Mehmet Sait Ertürk de özellikle tarihi ören yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program yapmayı planlamasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Ertürk, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ülke liderlerinin dünyanın neresinde olursa olsun tarihi ve turistik yerlerdeki görsellerini dikkatle takip ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göbeklitepe'de program yapacak olmasının ören yerinin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını söyleyen Ertürk, "Dünyada Cumhurbaşkanlarının programları hem ulusal hem de uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanımızın Göbeklitepe'de program yapacak olması, tatil planı yapan binlerce kişinin gözünü Şanlıurfa'ya çevirmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu program turizm ve konaklama işletmecilerine ciddi manada katkı olarak dönecektir." diye konuştu.

Göbeklitepe

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Kaynak: AA