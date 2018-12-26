Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe'nin hem ülke hem de kent turizmi açısından çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, ören yerinin Dünya Miras Listesi'ne alınması sayesinde bölgede bu yıl turizmde ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini açıklamasının kendilerini çok memnun ettiğini vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:

"2019 'Göbeklitepe Yılı' oldu. Bu hem Şanlıurfa hem de bölgemiz için mutlu ve umut verici bir gelişme. Biz turizmciler olarak çok heyecanlıyız. 2018 yılı turizm anlamında çok iyi geçti. Konaklama anlamında 1 milyona ulaştık, günübirlik ziyaret anlamında ise 4 milyonu aştık. 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle Şanlıurfa, turizmde altın yılı yaşayacaktır. Hükümetimiz ve yetkililerin yürüteceği çalışmalarla çok iyi bir yıl bizi bekliyor olacak. Bu anlamda kentte her anlamda yoğun bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz."

"Önemli bir şans"

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar ise, bu kararın çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim de şimdiden her anlamda çok iyi hazırlık yapmamız gerekiyor. Çünkü bu yıl bile Göbeklitepe'nin Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesiyle turizm yoğunluğu yaşadık. Oteller tam doluluğa ulaştı. Bunun için bir an önce gerek konaklama, gerekse diğer alanlarda yetkililerin hummalı bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Göbeklitepe bizim için önemli bir şans, bunu en güzel şekilde değerlendirmemiz lazım. İnşallah bu fırsatı iyi değerlendiririz" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göbeklitepe ile ilgili açıklamalarının kentte heyecan yarattığını vurgulayarak, en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Göbeklitepe

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8 ila 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınmış, temmuz ayında Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda ise Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmişti.

Kaynak: AA