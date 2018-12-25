Cape and Islands Bölge Savcısı Michael O'Keefe, 59 yaşındaki aktör Kevin Spacey'nin 2016 yılında Massachusetts eyaletinde 18 yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağını belirtti.

O'Keefe, Spacey'nin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Spacey ise, hakkındaki suçlamayla ilgili bir video yayınlayarak, "Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim" ifadesini kullandı.

Spacey'nin kariyeri, geçen yıl Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 1986 yılında 14 yaşındayken, Spacey'nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddiaları dile getirmesinin ardından tepetaklak olmuştu.

Yapım şirketi Netflix, aktörün rol aldığı popüler televizyon dizisi "House of Cards"ı yayından kaldırmış, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi aktöre vermeyi planladığı Emmy Ödülü'nü geri çekmişti. Spacey'nin menajeri ve basın temsilcisi de aktörle yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

Rapp'in açıklamalarından sonra aktörle ilgili başka taciz suçlamaları da gün yüzüne çıkmıştı.

Spacey, dizideki karakteri üzerinden video yayınladı

ABDli aktör Spacey ise, House of Cards adlı dizide canlandırdığı Frank Underwood karakterine bürünüp iddiaları yalanladığı bir video yayınladı.

"Yapmadığım şeylerin bedelini ödemeyeceğim" diyen Spacey şu ifadeleri kullandı:

"Sen ve ben her şeyi paylaştık. Sana en karanlık sırlarımı söyledim. Sana insanların neler yapabileceğini tam olarak gösterdim. Dürüstlüğümle seni şoke ettim ve senin düşüncelerine çoğunlukla meydan okudum.

Ve sen yapmaman gerektiğini bildiğin halde bana güvendin. Yani, ne söylendiğinin önemi yok, bunun dışında ne istediğini de biliyorum. Söylenen her şeyin doğru olduğunu ve hak ettiğim şeyi aldığımı söylemem için can atıyorlardı.

Ne politikada ne de hayatta bu bu kadar kolay değil. Sen kanıt olmadan en kötüsüne inanmazdın. Gerçekler olmadan karar vermek için acele etmezdin. Eder miydin? Hayır etmezdin. Sen bundan daha akıllısın.

Tüm bu suçlamalar tatmin etmeyen bir son için yapıldı. Yaşamda ve sanatta hiçbir şey kapalı olmamalı. Biz yaptıklarımızdan ve söylediklerimizden korkmadık. Hala korkmuyorum. Çünkü yapmadığım şeylerin bedelini ödemeyeceğim."

Kaynak: AA, TRT Haber