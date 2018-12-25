Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri...

Amatör ve profesyonel belgeselcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerini seyirciyle buluşturmak ve uzun vadede dünyanın her yerinden belgeselcilerin fikir alışverişinde bulunacağı bir ortam oluşturmak için veriliyor.

2018'de 79 ülkeden 624 belgesel filminin katıldığı yarışmaya 2019'da yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi bekleniyor.

Ödül töreni 29 Nisan 2019'da düzenlenecek

Bu sene 11'incisi düzenlenecek Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’ne başvuru için son tarih 25 Ocak 2019.

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Yapılan başvuruların sona ermesinden hemen sonra gerçekleştirilecek ön elemenin sonuçları ise 8 Mart 2019’da açıklanacak.

Finale kalan filmlerin gösterimi, 25-30 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak. Yönetmenlerinin de katılımıyla gösterilecek filmler, ücretsiz ve halka açık olacak.

Gösterimlerle eş zamanlı yapılacak Seçici Kurul değerlendirmeleri sonucunda kazananlar belirlenecek ve 29 Nisan 2019’da düzenlenecek ödül töreni ile kazananlara ödülleri takdim edilecek.

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Ayrıca bu yıl, Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri kapsamında “TRT Proje Destek Yarışması” düzenlenecek. Proje Destek Yarışması’na, henüz yapımına başlanmamış yalnızca fikir ve öykü aşamasında olan projeler katılabilecek.

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri, yarışmaların katılım koşullarını taşıyan herkese açık ve ücretsiz olacak.

Kaynak: TRT Haber