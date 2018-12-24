Sazendeler Derneği üyeleri, giydikleri geleneksel Boşnak kıyafetleri ve sazlarıyla çaldıkları birbirinden güzel sevda şarkıları ile görenleri ve duyanları kendilerine hayran bırakıyor.

Geleneksel olarak her hafta toplanan Bosnalı sazendeler, Bosna Hersek'in farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışında da sahne alıyor.

Sazendeler Derneği Başkanı Selmir Sljivic, Balkanlar'da tek olduklarını ve İstanbul'a kadar benzer bir oluşum bulunmadığını belirterek yakın zamanda Türkiye'de de konser vermeyi planladıklarını belirtti.

"Ortak noktamız saz"

İstanbul'daki gerçek sazendelerle bir araya gelmekten gurur duyduklarını söyleyen Sljivic, "Aslında Türkiye'deki ezgiler Bosna Hersek'teki ezgilerden çok farklı. Biz daha çok sevdalinka çalıyoruz. Ama bizim ortak noktamız saz" dedi.

Sazın insan ruhunu iyileştirdiğini anlatan Sljivic, "Ruhumuz negatif enerjiyle dolduğunda saz çalıp sevdalinka söylüyoruz. Bu da hava almamızı sağlıyor. Dernek üyelerimizle burada ruhumuzu dinlendiriyoruz" diye konuştu.

Sljivic, derneğin 20 aktif üyesinin bulunduğunu, bu kişilerin büyük çoğunluğunun 55 ila 60'lı yaşlarda olduğunu aktararak, gençlerin sazla daha yakından ilgilenmesini tavsiye etti.

Derneği, Bosna Hersek'teki saz çalma geleneğini unutturmamak amacıyla kurduklarını vurgulayan Sljivic, Osmanlıların Balkanlar'a getirdiği saz ezgilerini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

"Sazı elime aldığımda ömrüm uzuyor"

Derneğin en yaşlısı olmasına rağmen diğer sazendeler tarafından "en genç" olarak nitelendirilen 80 yaşındaki Hamid İmamovic de, derneğe 6 yıl önce katıldığını anlatarak, "Sazı elime aldığımda ömrümün uzadığını hissediyorum. Sevda şarkıları notayla değil, yürekle söylenir" dedi.

Sevdalinka adı verilen sevda şarkılarının Bosna Hersek'in asırlık geleneği olduğundan bahseden İmamovic, şöyle konuştu:

"Bu sevda şarkılarını saz eşliğinde söylerseniz hata yapma lüksünüz yoktur, zira hata yaparsanız sırıtır. Diğer enstrümanlarla hataları kapatabilirsiniz ama sazla asla."

Dernek aracılığıyla Bosna Hersek'teki saz kültürünü tanıtmaya devam edeceklerini vurgulayan İmamovic, özellikle yeni neslin saz çalmayı öğrenmesi ve bu geleneği sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA